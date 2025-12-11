В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Туркменистане

Песков: Путин и Эрдоган встретятся на форуме в Ашхабаде

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планируется», — ответил он на вопрос журналиста, состоится ли встреча двух лидеров.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад. Ожидается, что глава российского государства проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

В прошлый раз президент России посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

3 декабря глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Эрдоган продолжает контакты с российским коллегой Владимиром Путиным и европейскими лидерами, Анкара готова взять на себя роль организатора мирных переговоров по Украине.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Турецкий лидер напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

Ранее Эрдоган рассказал о значении переговоров России и Украины в Стамбуле.