Стали известны подробности обновленного мирного плана Трампа

По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Предполагается, что будет зафиксирован контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. На части Донбасса, которая контролируется ВСУ, планируют создать демилитаризованную буферную зону, в которой не будут находиться военные ни одной из сторон. Таким образом, украинские войска покинут территорию Донецкой области, а управлять ей будет Россия. В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят по текущей линии соприкосновения. Также российские войска должны будут полностью покинуть Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Стороны обязуются не менять границы силой.

Численность украинской армии планируется ограничить до 800 тысяч человек вместо 600 тысяч, которые были в первоначальной версии плана.

Запорожская АЭС будет перезапущена под управлением нового оператора из США. Украине и России будут передавать по 50% вырабатываемой электроэнергии.

При этом в проекте нет требования к Украине о том, что она должна законодательно закрепить обязательство не вступать в НАТО. Вместо этого предлагается ввести обязательство НАТО не расширяться и не приглашать Украину в альянс. Этот пункт будет зафиксирован как в отдельном документе, так и в американо-российском соглашении.

При этом США поддержат вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 год, а Киеву предоставят преференциальный доступ в рынке Евросоюза на переходный период.

Согласно плану, Украина должна будет получить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, но без прямого обязательства Запада вступиться за Киев военным способом в случае нового конфликта. Гарантии не будут и распространяться на действия Украины на территории РФ. Издание указывает, что соглашения по безопасности будут носить формат «заверений» и не будет юридически обязательными. Также США должны будут выступить против размещения иностранных войск на Украине.

Выборы на Украине должны будут состояться вскоре после подписания соглашения, также будет создан американо-европейский инвестиционный фонд объёмом $200 млрд для восстановления страны. На эти цели также направят часть размороженных российских активов после консультаций с европейской стороной. $100 млрд из замороженных активов по американо-российскому соглашению пойдут на совместные проекты США и РФ. Также в этом соглашении есть пункты об экономическом сотрудничестве и реинтеграции России в мировую экономику при соблюдении ряда условий.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану Трампа. Они касались территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США писала, что для составления поправок Украина несколько дней консультировалась с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Украина оттягивает принятие плана Трампа.