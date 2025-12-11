На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на статью WSJ о реинтеграции России в мировую экономику

Песков: Россия — привлекательный рынок для зарубежных инвесторов
Россия является привлекательным и выгодным рынком для зарубежных инвесторов — какие-то из них ушли из страны, их место заняли другие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Что касается планов (США. — прим. ред.) вернуть РФ в мировую экономику, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о вышедшей статье американского издания The Wall Street Journal (WSJ), в которой США предложили Европе план реинтеграции России в мировую экономику.

Накануне WSJ выпустило материал, в котором говорится, что администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение России в мировую экономику в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов на восстановление Украины. Среди новых проектов называется, например, строительство крупного центра обработки данных, который будет работать от энергии Запорожской АЭС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о «неловких» переговорах между США и Европой по Украине.

