«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии

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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Шрусбери Таун» в матче 1/16 Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Шрусбери, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев, выступающих в третьем по силе дивизионе страны, дубль оформил Джейсон Каммингс. У гостей мяч забил Кертис Джонс, также автогол в активе полузащитника «Шрусбери» Дональда Лава.

Переигровка матча пройдет в феврале. Финал Кубка Англии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

«Шрусбери Таун» (Шрусбери) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:2

Голы: 0:1 — Джонс, 15; 0:2 — Лав, 46 (автогол); 1:2 — Каммингс, 65; 2:2 — Каммингс, 75.