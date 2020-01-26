Тарасова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила благодарность тренерскому штабу российского специалиста Этери Тутберидзе, передает Sport24.

Три ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы — 2020. Золото завоевала Алена Косторная, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова. При этом ни одной из фигуристок не удалось чисто откатать произвольную программу — каждая допустила падение.

«Хочется поблагодарить педагогов, которые, конечно, подготовили таких девочек, которые развивают фигурное катание. Это и педагоги двигают фигурное катание на какую-то небывалую высоту», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова лично поздравила Косторную с победой на чемпионате Европы.