Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/640/12928640/upload-RIAN_6145758.HR-pic905-895x505-81313.jpg">

Российские спортсмены завоевали золотые медали во всех четырех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2020, сообщает Sport24.

Золото в женском одиночном катании выиграла Алена Косторная, у мужчин победил Дмитрий Алиев, на первом месте у спортивных пар оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах сильнее всех соперников стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Такое сборной России удавалось последний раз 14 лет назад. Тогда на высшие ступени пьедестала поднялись Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин и Татьяна Навка / Роман Костормаров.

Ранее сообщалось, что Косторная выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.