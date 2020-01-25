Надаль прошел в 1/8 финала Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В матче третьего круга первая ракетка мира оказался сильнее еще одно представителя Пиренейского полуострова Пабло-Корреньо Бусто.



Встреча продолжалась на протяжении 1 часа 41 минуты и завершилась уверенной победой Надаля со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

За выход в восьмерку сильнейших испанец поборется с победителем противостояния между Кареном Хачановым и Ником Кирьосом.

Ранее сообщалось, что глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в котором отечественный спортсмен Андрей Рублев одержал победу над Давидом Гоффеном.