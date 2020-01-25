Фигуристы Бойкова и Козловский поделились эмоциями от победы на ЧЕ

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Чемпионы Европы по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о своем триумфе в австрийском Граце.

Атлеты отметили, что во время проката даже не думали о набранных баллах.

«Мы с командой просто сделали свою работу и сейчас чувствуем себя расслабленными... Да, последний стартовый номер сложнее всех остальных.

Наставница Тамара Москвина счастлива нашим результатом, она довольна. Что касается ЧМ, то могу сказать следующее: мы будем совершенствоваться и, возможно, подключать новые элементы», — цитирует Бойкову «Чемпионат».

«Отличный результат отличной команды. Благодарим тех, кто помогал — в настоящий момент мы просто очень счастливы», — добавил Козловский.

Стоит отметить, что российский дуэт побил мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показал второй результат в истории в произвольной (152,24). В итоге, по сумме двух программ до мирового рекорда отечественным спортсменам не хватило 0,26 балла.

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