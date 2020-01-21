Тарасова прокомментировала назначение нового министра спорта России

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала комментарий относительно назначения президента Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина на пост министра спорта России.

«Матыцин? Пока ничего не знаю... Но есть чудесная фраза из фильма, который мы смотрим в преддверии нового года: «Поживем — увидим», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Стоит отметить, что 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы ведомства. До этого данный пост занимал Павел Колобков.

Ранее Тарпищев высоко оценил человеческие качества нового министра спорта.