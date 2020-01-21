Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» после объявления об аренде

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Петербургский «Зенит» объявил состав на товарищеский матч против катарского клуба «Аль-Увайнах».

С первых минут на поле выйдет нападающий Александр Кокорин, который сегодня перешел на правах аренды в команду «Сочи» до конца сезона.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

Встреча между «Зенитом» и «Аль-Увайнах» пройдет на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Начало — 17.00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи».