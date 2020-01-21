Макгрегор заработал почти по $2 млн за каждую секунду боя с Серроне
Стал известен общий заработок экс-чемпиона в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора за встречу с американцем Дональдом Серроне, передает «Чемпионат».
Он составил около $78 млн, информирует Lad Bible.
Напомним, что 19 января ирландец за 40 секунд нокаутировал Ковбоя на UFC 246 и вернулся в титульную гонку.
Как итог, Печально Известный заработал почти по $2 млн за каждую секунду боя в Лас-Вегасе.