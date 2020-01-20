Голкипер ЦСКА Сорокин: за победу в матче звезд можно давать $1 млн

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Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин высказался по поводу формата матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, для мотивации хоккеистов можно разыгрывать сумму в $1 миллион.

«Четыре часа на это мероприятие, все-таки, тратить не стоит. Надо бы придумать, как сделать его покомпактнее. А если еще победителю миллион долларов вручать, то рубка будет просто сумасшедшей», — сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды дивизиона Боброва в Матче всех звезд КХЛ.