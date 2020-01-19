Семин рассказал о возможном участии Овечкина в Олимпиаде

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Александр Семин, бывший партнер капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, скептически отнесся к перспективе возвращения 34-летнего форварда в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата россиянин сумел достичь десятой строчки таблицы лучших снайперов лиги.

«Он не поедет на Олимпиаду. А зачем ему это? Смысла нет никакого, если там игроков из Национальной хоккейной лиги не будет. Да, возвращался Павел Дацюк, но мы же понимаем сколько Павлу лет. Он обратно не собирается, а Овечкин спокойно может играть и там», — цитирует Семина корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.