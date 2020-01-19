Международная федерация хоккея примет участие в споре между WADA и РУСАДА

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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS.

«Россия занимает большое место в мировом хоккее: у нас есть чемпионат мира, мы планируем провести и женское первенство мира в Уфе, и ИИХФ за то, чтобы страна была представлена на чемпионатах мира так, как должна», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее сообщалось, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты примут участие в споре WADA и РУСАДА в CAS.