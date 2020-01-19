Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

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Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.

34-летний нападающий сумел трижды распечатать ворота «Нью-Йорк Айлендерс», забросив таким образом 692-ую шайбу в заокеанской лиге.

До этого россиянин сделал хет-трик в матче против «Нью-Джерси» Дэвилз. Напомним, что та игра также закончилась победой «Кэпс» со счетом 5:2.

Напомним, что в 2018 году Овечкин выиграл со своей командой Кубок Стэнли, параллельно забрав титул самого ценного игрока плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» встретился на своей площадке с «Вашингтон Кэпиталз» и уступил.