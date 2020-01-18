Вяльбе высказалась об успехах российских лыжников на этапе Кубка мира
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжников в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
В гонке свободным стилем на 15 км россиянин Александр Большунов завоевал золото, а ранее Наталья Непряева на дистанции 10 км заняла второе место.
«Еще один прекрасный и замечательный день. Большунов и Непряева очень хорошо подготовились к гонке. Могу сказать, что в целом мужчины хорошо выступили», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
Глава Федерации лыжных гонок отметила, что результаты у женщин пока далеки от идеала, так как в российской команде много молодежи. По словам Вяльбе, Непряева провела замечательный финиш и превзошла себя.
Ранее сообщалось, что Большунов прошел 15 км дистанции за 33 минуты 45 секунд.