Вяльбе высказалась об успехах российских лыжников на этапе Кубка мира

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжников в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

В гонке свободным стилем на 15 км россиянин Александр Большунов завоевал золото, а ранее Наталья Непряева на дистанции 10 км заняла второе место.

«Еще один прекрасный и замечательный день. Большунов и Непряева очень хорошо подготовились к гонке. Могу сказать, что в целом мужчины хорошо выступили», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Глава Федерации лыжных гонок отметила, что результаты у женщин пока далеки от идеала, так как в российской команде много молодежи. По словам Вяльбе, Непряева провела замечательный финиш и превзошла себя.

Ранее сообщалось, что Большунов прошел 15 км дистанции за 33 минуты 45 секунд.