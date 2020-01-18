Непряева стала второй в гонке свободным стилем на этапе КМ

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Россиянка Наталья Непряева взяла серебро гонки с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км.

Заезд проходил в чешском Нове-Место в рамках очередного этапа Кубка мира по лыжному спорту.

Выиграла гонку лидер общего зачета Кубка мира, Тереза Йохауг из Норвегии, тогда как замкнула тройку призеров еще одна норвежка Хейди Венг.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России.