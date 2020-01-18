Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Атлетическая комиссия штата Невада объявила гонорары (без учета бонусов) главных действующих лиц турнира UFC 246.
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч. Также Ковбой получит еще $ 200 тыс. в случае победы над ирландцем.
Напомним, что вечер боев в Лас-Вегасе пройдет ранним утром 19 января по московскому времени.