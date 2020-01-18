Экс-супруга хоккеиста Зайцева: поддержки правоохранительных органов нет
Маргарита Готовцева, бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева, поведала об очередном заседании суда.
Несмотря на то, что суд принял решение в пользу Готовцевой об опеке, семья спортсмена до сих не вернула детей матери.
«Сегодня прошло техническое заседание. Я могу только лишь о том, что ничего не меняется и вообще непонятно, где и с кем находятся дети. Я не имею к ним ни малейшего доступа, а рассчитывать на поддержку правоохранительных органов не приходится. Ее попросту нет.
В такой ситуации я полагаюсь на чудо и на себя. Просто хочется вернуть своих детей», — цитирует Готовцевой Sport24.
Ранее сообщалось, что обвинившей в насилии игрока «Милана» модели из России грозит тюрьма.