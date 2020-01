Макгрегор и Серроне провели финальную дуэль взглядов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели заключительную дуэль взглядов.

Поединок между соперниками пройдет в ночь на 19 января в Лас-Вегасе. Бой станет главным событием турнира UFC 246. Бойцы проведут поединок в полусреднем весе.

В активе Макгрегора 21 победа в 25 поединках. 18 из них он одержал нокаутом. У Серрроне 50 боев в карьере, 36 завершились победой. Еще одни поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что ирландский боец русского происхождения Артем Лобов прибыл в Лас-Вегас для поддержки своего спарринг-партнера и друга Макгрегора.

