Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ
В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз».
По ходу второго периода хозяева сделали счет 3:0.
Стоит отметить, что российский форвард «столичных» Александр Овечкин уже успел оформить дубль.
Как сообщает Sport24, в активе отечественного голеадора теперь 30 голов текущей «регулярке». Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удавалось забить по 30 голов за одну команду в течение 15 сезонов подряд.
Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном».