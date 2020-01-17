Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

По ходу второго периода хозяева сделали счет 3:0.

Стоит отметить, что российский форвард «столичных» Александр Овечкин уже успел оформить дубль.

Как сообщает Sport24, в активе отечественного голеадора теперь 30 голов текущей «регулярке». Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удавалось забить по 30 голов за одну команду в течение 15 сезонов подряд.

Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном».