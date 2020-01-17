Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/12912860/2020-01-14T010111Z_1321610954_NOCID_RTRMADP_3_NHL-CAROLINA-HURRICANES-AT-WASHINGTON-CAPITALS-pic905-895x505-75425.jpg">

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

По ходу второго периода хозяева сделали счет 3:0.

Стоит отметить, что российский форвард «столичных» Александр Овечкин уже успел оформить дубль.

Как сообщает Sport24, в активе отечественного голеадора теперь 30 голов текущей «регулярке». Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удавалось забить по 30 голов за одну команду в течение 15 сезонов подряд.

Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном».