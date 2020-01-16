Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»
Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после падения на 11-м этапе ралли «Дакар», сообщает A Bola.
Спортсмен не справился с управлением и упал на скорости 50 км/ч. Медицинский вертолет доставил его в больницу в Эр-Рияде.
Супруга гонщика заявила, что у Стравера остановилось сердце на 10 минут, но медикам удалось его реанимировать. Также у мотоциклиста сломан один из шейных позвонков. Его состояние оценивается как критическое.
Отмечается, что после происшествия его нашел португальский гонщик Мариу Патрау.
«Я немедленно вызвал медиков и попытался ему помочь. Сначала я смог нащупать пульс у Стравера, но затем внезапно перестал его ощущать», — заявил португалец.
Для Стравера это третий «Дакар». После десяти этапов он занимал 38-е место в зачете мотоциклов.
Ранее португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли «Дакар».