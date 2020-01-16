Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»

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Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер находится в критическом состоянии после падения на 11-м этапе ралли «Дакар», сообщает A Bola.

Спортсмен не справился с управлением и упал на скорости 50 км/ч. Медицинский вертолет доставил его в больницу в Эр-Рияде.

Супруга гонщика заявила, что у Стравера остановилось сердце на 10 минут, но медикам удалось его реанимировать. Также у мотоциклиста сломан один из шейных позвонков. Его состояние оценивается как критическое.

Отмечается, что после происшествия его нашел португальский гонщик Мариу Патрау.

«Я немедленно вызвал медиков и попытался ему помочь. Сначала я смог нащупать пульс у Стравера, но затем внезапно перестал его ощущать», — заявил португалец.

Для Стравера это третий «Дакар». После десяти этапов он занимал 38-е место в зачете мотоциклов.

Ранее португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли «Дакар».