Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от проигрыша «Чикаго»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча закончилась со счетом 1:4. Для «Чикаго» этот триумф стал третьим подряд.
Стоит отметить, что в этом поединке голевую передачу отдал российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук, пополнивший команду в самом начале 2020 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4
0:1 — Смит (Каджула) – 05:42' (4x5),
0:2 — Смит (Куккук, Мяяття) – 08:32' (5x5),
1:2 — Дано (Ковальчук, Татар) – 20:54' (5x5),
1:3 — Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 31:27' (5x5),
1:4 — Каджула – 51:40' (5x5).
Ранее форвард «Металлурга» Мозякин впервые не выступит на Матче звезд КХЛ.