Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от проигрыша «Чикаго»

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча закончилась со счетом 1:4. Для «Чикаго» этот триумф стал третьим подряд.

Стоит отметить, что в этом поединке голевую передачу отдал российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук, пополнивший команду в самом начале 2020 года.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4

0:1 — Смит (Каджула) – 05:42' (4x5),

0:2 — Смит (Куккук, Мяяття) – 08:32' (5x5),

1:2 — Дано (Ковальчук, Татар) – 20:54' (5x5),

1:3 — Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 31:27' (5x5),

1:4 — Каджула – 51:40' (5x5).

Ранее форвард «Металлурга» Мозякин впервые не выступит на Матче звезд КХЛ.