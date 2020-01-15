Синицына завоевала золото Юношеской Олимпиады в составе команды Courage

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Фигуристка из России Ксения Синицына стала победительницей III зимних юношеских Олимпийских игр в интернациональном командном турнире.

Напомним, что состав каждой команды определялся жеребьевкой, а спортсмены показывали исключительно произвольные программы.

Отметим, что отечественная фигуристка выступала в команде Courage. Второе место досталось команде Focus, в составе которой также выступали россияне — танцевальная пара Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. На третьем оказалась команда Vision вместе с отечественным фигуристом Андреем Мозалевым.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может принять участие в шоу Татьяны Навки в следующем году.