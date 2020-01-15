Синицына завоевала золото Юношеской Олимпиады в составе команды Courage
Фигуристка из России Ксения Синицына стала победительницей III зимних юношеских Олимпийских игр в интернациональном командном турнире.
Напомним, что состав каждой команды определялся жеребьевкой, а спортсмены показывали исключительно произвольные программы.
Отметим, что отечественная фигуристка выступала в команде Courage. Второе место досталось команде Focus, в составе которой также выступали россияне — танцевальная пара Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. На третьем оказалась команда Vision вместе с отечественным фигуристом Андреем Мозалевым.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может принять участие в шоу Татьяны Навки в следующем году.