ОКР намерен отстаивать права спортсменов на выступление под российским флагом

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Олимпийский комитет России (ОКР) намерен отстаивать право российских спортсменов на выступление в крупных международных турнирах по флагом своей страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз олимпийской службы новостей.

В декабре 2019 года WADA лишило российскую организацию статуса соответствия, а также лишила российских спортсменов права принимать участие в крупных международных соревнованиях под флагом страны. 27 декабря РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями.

«Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под национальным флагом и равные условия отбора и доступа атлетов из России на Игры и другие международные турниры», — говорится в релизе.

Также ОКР намерен попросить у Спортивного арбитражного суда (CAS) прояснить неправомерность санкций, которые противоречат Олимпийской хартии.

Ранее сообщалось, что ОКР присоединится к процессу между WADA и РУСАДА.