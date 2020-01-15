Василий Березуцкий: не могу назвать Россию спортивной страной

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Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о ситуации в отечественном спорте.

Бывший футболист отметил, что Россию нельзя назвать спортивной страной.

«Когда работал в голландском «Витессе», мой брат побывал в тюрьме города Арнема и увидел там полноразмерное искусственное поле. Это же круто!

Мы повсюду кричим, что мы спортивная нация и у нас все есть, вот только процент увлеченных спортом гораздо меньше. Были на сборах в Испании: множество людей бегает, ходит в фитнес-клубы... Так что можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, вот только это не так», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Ранее Березуцкий рассказал, как Головину «пихали» в ЦСКА.