Василий Березуцкий: не могу назвать Россию спортивной страной
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался о ситуации в отечественном спорте.
Бывший футболист отметил, что Россию нельзя назвать спортивной страной.
«Когда работал в голландском «Витессе», мой брат побывал в тюрьме города Арнема и увидел там полноразмерное искусственное поле. Это же круто!
Мы повсюду кричим, что мы спортивная нация и у нас все есть, вот только процент увлеченных спортом гораздо меньше. Были на сборах в Испании: множество людей бегает, ходит в фитнес-клубы... Так что можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, вот только это не так», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».