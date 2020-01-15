Макгрегор: не хочу повторять путь Майка Тайсона

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил свой спортивный путь с карьерой легенды бокса Майка Тайсона.

Ирландец сказал, что не желает повторять взлеты и падения американца.

«Майк обращался с деньгами так, что в итоге оказался в таком положении, в котором не должен был очутиться. Однако взгляните на него в данный момент — у него все хорошо... Но, это правда, мне не хочется повторять путь Тайсона», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, что 19 января Печально известный проведет поединок против Дональда Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри посетит бой Макгрегор — Серроне.