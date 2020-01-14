Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/606/12824606/1-pic905-895x505-95366.jpg">

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин оформил дубль и отдал три результативные передачи.

В нынешнем сезоне Панарин набрал 67 (26+41) очков в 45 матчах. По этому показателю он уступает нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70).

Нью-Йоркское дерби, прошедшее на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилось со счетом 6:2 в пользу «рейнджеров».

Панарин перешел в «Нью-Йорк» летом 2019 года из «Коламбус Блю Джекетс» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.