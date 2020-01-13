Головин назвал приемлемым результат матча с «ПСЖ»

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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал ничейный результат матча с «Пари Сен-Жермен» в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, гостевая ничья против лидера турнира может считаться достойным итогом.

«Думаю, что матч вызвал бурю эмоций у зрителей. Были отличные скорости, красивые голы, много индивидуального мастерства. Учитывая то, что мы играли в Париже, то результат игры можно назвать приемлемым», — сказал Головин.

Ранее сообщалось, что известный футбольный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о селекции петербургского «Зенита».