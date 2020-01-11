Малкин стал второй звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена трех лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третьей звездой был назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин. Он забросил шайбу с игры и реализовал решающий буллит в поединке против «Оттавы Сенаторз» (3:2 Б).

Второй звездой стал российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, занесший себе в актив гол и голевую передачу в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).

Первой же звездой дня признали голкипера «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. На его счету 32 отраженных броска и шатаут во встрече с «Аризоной Койотис» (3:0).

Ранее «Детройт» в серии буллитов взял верх над «Оттавой».