Малкин стал второй звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена трех лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Третьей звездой был назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин. Он забросил шайбу с игры и реализовал решающий буллит в поединке против «Оттавы Сенаторз» (3:2 Б).
Второй звездой стал российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, занесший себе в актив гол и голевую передачу в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).
Первой же звездой дня признали голкипера «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. На его счету 32 отраженных броска и шатаут во встрече с «Аризоной Койотис» (3:0).