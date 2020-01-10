МОК намерен добиться пересмотра дел 28 оправданных российских олимпийцев

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

Функционер отметил, что МОК сотрудничает по этому вопросу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы найти дополнительную информацию.

«МОК должен понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», — цитирует Баха ТАСС.

В феврале 2018 года CAS частично или полностью оправдал 39 отечественных спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.

Ранее сообщалось, что глава WADA намерен призвать к ответственности всех виновных в скандале в России.