Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладающий титулом действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), подогревает интерес фанатов к предстоящему бою.
Напомним, что 18 апреля в рамках UFC 249 отечественный боец смешанного стиля (MMA) встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок будет проходить в Брайтоне, США.
Постер, посвященный данному событию, выполнен в стилистике сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, с которым у россиянина есть конфликт. В 2018 году отечественный боец победил соперника в титульном бою силовым приемом в четвертом раунде.
«Давайте снова сделаем историю, — подписал публикацию Нурмагомедов.
Ранее россиянин показал, как выглядел 12 лет назад.