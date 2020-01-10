Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладающий титулом действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), подогревает интерес фанатов к предстоящему бою.

Напомним, что 18 апреля в рамках UFC 249 отечественный боец смешанного стиля (MMA) встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок будет проходить в Брайтоне, США.

Постер, посвященный данному событию, выполнен в стилистике сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, с которым у россиянина есть конфликт. В 2018 году отечественный боец победил соперника в титульном бою силовым приемом в четвертом раунде.

«Давайте снова сделаем историю, — подписал публикацию Нурмагомедов.

Ранее россиянин показал, как выглядел 12 лет назад.