Шарапова после поражения назвала второсортным турнир в Брисбене
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскритиковала организацию турнира в австралийском Брисбене.
Теннисистка осталась недовольна тем, что из-за мужских соревнований ATP Cup женский турнир проводится не на центральном корте.
«Вы однозначно все осознаете, замечаете, и складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир. Думаю, в четверг женщины вернутся на центральный корт, но это весьма странное стратегическое решение», — цитирует Шарапову NewsChain.
По мнению россиянки, на турнире в Брисбене есть много участниц, которые заслуживают выступления на центральном корте.
На турнире в Брисбене Шарапова не смогла выйти во второй круг, уступив американке Дженнифер Брэйди.
Ранее россиянка заявила, что рада начать сезон на турнире в этом городе.