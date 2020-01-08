Шарапова после поражения назвала второсортным турнир в Брисбене

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскритиковала организацию турнира в австралийском Брисбене.

Теннисистка осталась недовольна тем, что из-за мужских соревнований ATP Cup женский турнир проводится не на центральном корте.

«Вы однозначно все осознаете, замечаете, и складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир. Думаю, в четверг женщины вернутся на центральный корт, но это весьма странное стратегическое решение», — цитирует Шарапову NewsChain.

По мнению россиянки, на турнире в Брисбене есть много участниц, которые заслуживают выступления на центральном корте.

На турнире в Брисбене Шарапова не смогла выйти во второй круг, уступив американке Дженнифер Брэйди.

Ранее россиянка заявила, что рада начать сезон на турнире в этом городе.