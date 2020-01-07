Роналду обошел Месси по количеству хет-триков
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси по хет-трикам в клубной карьере.
В матче 18-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» португалец оформил 36-й хет-трик в карьере.
В активе Мессии 35 матчей, в которых он забивал по три мяча.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 15 встречах, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что хет-трик португальца позволил «Ювентусу» победить «Кальяри» в матче Серии А.