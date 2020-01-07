Роналду обошел Месси по количеству хет-триков

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси по хет-трикам в клубной карьере.

В матче 18-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» португалец оформил 36-й хет-трик в карьере.

В активе Мессии 35 матчей, в которых он забивал по три мяча.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 15 встречах, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что хет-трик португальца позволил «Ювентусу» победить «Кальяри» в матче Серии А.