Глава Международной федерации хоккея заявил, что МЧМ-2023 пройдет в России

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Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (IIHF), заявил о том, что в 2023 году международный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что 9 декабря исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях, а также стало невозможным проводить турниры на территории России

По словам президента IIHF со ссылкой на WADA, мировое первенство пройдет, как и запланировано, в России.

Ранее сообщалось, что Россия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взноса.