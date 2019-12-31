Отец Хабиба рассказал, для чего нужен второй бой с Макгрегором

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Отец отечественного бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о цели повторного поединка в Абсолютом бойцовском турнире (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, второй бой необходим для того, чтобы хейтеры дагестанца успокоились.

«У нас нет сомнений в спортивной составляющей возможного реванша. Он нужен для того, чтобы все ненавистники все поняли. Две победы к ряду не могут быть случайными», — сказал Абдулманап.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора на 2020 год.