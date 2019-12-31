Джикия и Зобнин поздравили фанатов «Спартака» с наступающим Новым годом
Капитан «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник московского клуба Роман Зобнин поздравили болельщиков команды с наступающим Новым годом.
«Поздравляю вас с наступающим праздником и хочу пожелать вам, чтобы у вас в жизни все было так, как вы хотите», — сказал Джикия в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте «Спартака».
Также Джикия пожелал фанатам успехов во всех начинания, уюта и тепла в доме, а также здоровья и счастья родным и близким.
Зобнин присоединился к поздравлениям капитана и отметил поддержку, которую оказывают болельщики «Спартака».
«Приходите на стадион, мы будем радовать вас своей игрой. С Новым годом!» — добавил Зобнин.
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