Московский ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в овертайме одолел ярославский «Локомотив».

Встреча состоялась в столице России на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин и Иржи Секач. Два гола на свой лицевой счет записал Константин Окулов.

У ярославцев отличились Николай Коваленко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.

После этой победы армейцы набрали 63 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.