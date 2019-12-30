Московский ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в овертайме одолел ярославский «Локомотив».
Встреча состоялась в столице России на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин и Иржи Секач. Два гола на свой лицевой счет записал Константин Окулов.
У ярославцев отличились Николай Коваленко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.
После этой победы армейцы набрали 63 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.