Игроки сборной России отказались жать руку капитану канадцев

Игроки сборной России по хоккею отказались жать руку капитану национальной команды Канады Барретту Хейтону после матча на молодежном чемпионате мира.

Эпизод произошел по окончании игры, когда россияне проигнорировали Хейтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Причиной послужил тот факт, что капитан североамериканской сборной не стал снимать шлем во время российского гимна. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте TSN.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила США на МЧМ-2020.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F