Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке

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В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная рождественская гонка по биатлону.

Победу в ней одержала итальянская сборная, представленная Доротеей Вирер и Лукасом Хоффером.

Серебряные медали завоевали Лаура Дальмайер и Филипп Наврат из Германии, отставшие от победителей на 4,5 секунды.

Третью позицию в итоговой таблице заняла украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидрушного.

Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU)