В Великобритании возмущены, что Хэмилтон не будет награжден королевой

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Британский пилот немецкой команды «Формулы-1» «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет удостоен наград от Британской империи по итогам 2019 года. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте обозревателя Криса Медланда.

По информации источника, гонщик не внесен в список награждаемых. Такое решение династии Виндзоров вызвало недовольство среди их подданных.

На счету Хэмилтона шесть титулов чемпиона «Формулы-1».

«Видимо, шесть титулов — это мало, чтобы стать офицером ордена Британской империи, командора ордена Британской империи или рыцарства. Но лишь одного мирового титула было достаточно четырем игрокам сборной по крикету, чтобы получить подобные награды», — написал Медланд.

С обозревателем согласился его коллега Мэтт Бишоп, подчеркнув, что в Великобритании не обращают внимания на доминирование Хэмилтона в Формуле-1.

Ранее российский пилот итальянской «Торо Россо» Даниил Квят ответил на критику в свой адрес.