Президент ИИХФ назвал глупой дисквалификацию Кузнецова за наркотики

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал глупой дисквалификацию нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова за наркотики. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, иного выхода кроме как лишить спортсмена выступать на соревнованиях под эгидой ИИХФ у него не было.

«Сделанное деяние Кузнецовым можно назвать большой глупостью. Нам было совсем не просто принимать решение о дисквалификации, но другого пути у нас не было», — сказал Фазель.

Ранее сообщалось, что хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин причинах развода с Пелагеей.