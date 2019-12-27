Президент ИИХФ назвал глупой дисквалификацию Кузнецова за наркотики
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал глупой дисквалификацию нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова за наркотики. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, иного выхода кроме как лишить спортсмена выступать на соревнованиях под эгидой ИИХФ у него не было.
«Сделанное деяние Кузнецовым можно назвать большой глупостью. Нам было совсем не просто принимать решение о дисквалификации, но другого пути у нас не было», — сказал Фазель.
Ранее сообщалось, что хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин причинах развода с Пелагеей.