Медведева повредила конек перед стартом на чемпионате России
Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке в преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию.
Турнир сегодня стартовал в Красноярске.
Как проинформировало РИА «Новости», несмотря на инцидент спортсменка все же выступит в соревнованиях 27 декабря.
Напомним, что среди соперниц Медведевой будут Станислава Константинова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
Ранее Загорски и Гурейро подвели итоги своего выступления на чемпионате России.