Медведева повредила конек перед стартом на чемпионате России

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Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке в преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию.

Турнир сегодня стартовал в Красноярске.

Как проинформировало РИА «Новости», несмотря на инцидент спортсменка все же выступит в соревнованиях 27 декабря.

Напомним, что среди соперниц Медведевой будут Станислава Константинова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Ранее Загорски и Гурейро подвели итоги своего выступления на чемпионате России.