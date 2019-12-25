Загитова сравнила тренировочные процессы перед соревнованиями и шоу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/556/12841556/RTX79ZHN-pic905-895x505-61906.jpg">

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поведала об отличии тренировок перед ледовыми шоу и спортивными соревнованиями.

«В случае с шоу я еще не до конца прочувствовала всю атмосферу мероприятия. Ко многому до сих пор применяю исключительно спортивный подход. Тренировочный процесс здесь только сложнее: кроме своих тренировок появились ночные репетиции... А утром школа», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент спортсменка тренирует различные элементы парного катания для ледового шоу «Спящая красавица», где Загитова играет главную роль.

Стоит также отметить, что 13 декабря 17-летняя Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си. Она пропустит чемпионат России, который стартует в Красноярске 26 декабря.

Ранее Тарасова рассказала, с кем будет комментировать ЧР по фигурному катанию.