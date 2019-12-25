Федор Емельяненко поделился мнением о предстоящем бое
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем бое против американца Куинтона Джексона, передает РИА «Новости».
Напомним, что поединок состоится 29 декабря в Японии под эгидой бойцовского промоушена Bellator.
«Джексон очень эпатажный боец. Он остается известным спортсменом, который много дрался в США. Наши карьеры развивались параллельно. Он также выступал в Японии. Я знаю, что он нокаутер, но и лежа он чувствует себя уверенно», — заявил Емельяненко.
На счету российского спортсмена 38 побед и шесть поражений в MMA.
41-летний американец провел 38 поединков. 25 боев завершились победой, 13 поражением.
Ранее вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и СНГ Андрей Громковский не исключил проведения титульного боя в России.
- 132878 просмотров В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
- 86281 просмотр Врач прокомментировал разрыв импланта Леры Кудрявцевой
- 69914 просмотров Лавров объяснил, почему Зеленский отказался от разведения сил в Донбассе
- 67816 просмотров Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
- 58338 просмотров Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
- 56955 просмотров Клару Новикову возмутил призыв закрыть «Аншлаг»
- 53571 просмотр Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
- Емельяненко рассказал о стычке с сотрудником ФСБ
- Серена Уильямс рассказала, что ее заставляет делать муж
- Лингард намерен вернуться в сборную Англии
- Тарасова рассказала, с кем будет комментировать ЧР по фигурному катанию
- Фигуристка Погорилая рассказала о своей психологической травме
- «Арсенал» готов отдать своего экс-капитана и $50 млн ради игрока «Лестера»
- Полузащитник «Барселоны» Артур Мело высказался о Месси
- Дзагоев в новогоднем ролике ЦСКА: не трогать, это на Новый год
- «Реал» планирует вернуть Эдегора следующим летом
- «Ювентус» может отдать Ругани в «Лестер»