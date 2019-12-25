Федор Емельяненко поделился мнением о предстоящем бое

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем бое против американца Куинтона Джексона, передает РИА «Новости».

Напомним, что поединок состоится 29 декабря в Японии под эгидой бойцовского промоушена Bellator.

«Джексон очень эпатажный боец. Он остается известным спортсменом, который много дрался в США. Наши карьеры развивались параллельно. Он также выступал в Японии. Я знаю, что он нокаутер, но и лежа он чувствует себя уверенно», — заявил Емельяненко.

На счету российского спортсмена 38 побед и шесть поражений в MMA.

41-летний американец провел 38 поединков. 25 боев завершились победой, 13 поражением.

Ранее вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и СНГ Андрей Громковский не исключил проведения титульного боя в России.