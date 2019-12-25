Трусова заявила 5 четверных в произвольную программу на ЧР по фигурному катанию

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Российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

Напомним, что соревнования стартуют завтра, 26 декабря, и завершатся 28 декабря. Мероприятие будет проходить в Красноярске.

Фигуристка собирается исполнить на чемпионате во время произвольного выступления четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа, а в короткой — аксель в три с половиной оборота.

Соотечественница Трусовой Анна Щербакова намерена прыгнуть два четверных лутца и флип. А Алена Косторная, недавно победившая на Гран-при в итальянском Турине, сделает один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.

Ранее тренер чемпионки Финляндии заявил, что для российских фигуристок ситуация безнадежная.