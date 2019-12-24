Глушаков поделился подробностями адаптации в «Ахмате»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился подробностями адаптации в чеченском клубе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, перед переходом в новую команду он пропустил много времени.

«Я пропустил концовку прошлого сезона, выступая в «Спартаке»; затем был долгое и изнурительное расторжение контракта, которое также повлияло на сое состояние. Поэтому к началу нового сезона, уже находясь в стане «Ахмата», я еще не успел набрать форму», — сказал полузащитник.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков рассказал причину, по которой белорусский специалист Олег Кононов ушел из московского «Спартака».