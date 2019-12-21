«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестер Сити» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте игры счет открыл форвард «лис» Джейми Варди, однако под конец тайма «горожане» вышли вперед благодаря голам Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, реализовавшего пенальти. На 69-й минуте Габриэль Жесус установил окончательный итог матча.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола заявил о желании остаться в «Сити».

Футбол. АПЛ. 18-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 3:1

Голы: 0:1 — Варди, 22; 1:1 — Марез, 30; 2:1 — Гюндоган, 43 (пенальти); 3:1 — Жесус, 69