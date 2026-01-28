Размер шрифта
Песков отклонил вопросы о Сирии и Башаре Асаде

Песков отказался отвечать на вопросы о Башаре Асаде и российских военных в Сирии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об экс-президенте Сирии Башаре Асаде, а также уклонился от темы вывода российских войск с территории ближневосточного государства.

В ходе брифинга журналисты попросили его высказаться о российско-сирийских переговорах якобы по экстрадиции Асада, однако представитель Кремля воздержался от комментариев. Затем последовал вопрос о выводе российских войск с территории Сирии.

«Что касается вооруженных сил РФ в Сирии — это прерогатива Минобороны РФ. Не сомневаюсь, что все темы наших военных в Сирии будут затронуты на переговорах», — подчеркнул он.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа состоится в среду, 28 января.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В октябре МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада.

Ранее в Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду.
 
