Песков оценил слова Трампа о хорошем развитии событий по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продолжается. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Во время мероприятия сотрудники СМИ поинтересовались у него, как российское руководство расценивает слова американского лидера Дональда Трампа о хорошем развитии событий по Украине. Также они попросили Пескова прокомментировать решение президента США повесить на стену в Белом доме фотографию с саммита на Аляске.

«Работа ведется. Хорошо, что началась [работа] в виде прямых контактов [Москвы и Киева]», — сказал Песков.

При этом он назвал сложными трехсторонние переговоры РФ, США и Украины на экспертном уровне. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, работа будет продолжаться.

27 января президент Трамп заявил, что в настоящее время на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. По его словам, американское руководство «смотрит на некоторые очень хорошие вещи» по Украине и РФ.

В тот же день журналист PBS Элизабет Ландерс рассказала, что увидела в вестибюле Белого дома совместную фотографию президента США с российским коллегой Владимиром Путиным. Снимок Трампу подарил сам президент РФ.

Ранее Трамп выразил уверенность, что США смогут положить конец конфликту на Украине.